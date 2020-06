Naturalny domowy antyperspirant. Zdziwisz się, jak łatwo go zrobić

Zalety naturalnego antyperspirantu

Przede wszystkim naturalne kosmetyki nie szkodzą środowisku ani twojej skórze. Dodatkowo nie zatykają gruczołów potowych, a to główny zarzut wobec tradycyjnych antyperspirantów. Naturalny antyperspirant świetnie sprawdzi się u kobiet, które borykają się z podrażnieniem skóry pod pachami. Te, które tworzymy na bazie olejków eterycznych, działają przeciwzapalnie i przyspieszają gojenie ran. Główną zaletą przygotowywania kosmetyku w domu jest to, że masz pewność, co się w nim znajduje. A więc do dzieła!