Nauczanie zdalne wciąż budzi emocje. Katarzyna Skrzynecka ma wyrobione zdanie o lekcjach online

Nauczanie zdalne. Katarzyna Skrzynecka dziękuje nauczycielom

Brak komputerów to tylko jedna z ciemnych stron lekcji online. Mówi się, że nauczyciele nie do końca wiedzą, jak oceniać uczniów – w końcu nie mogą przeprowadzić pisemnych testów – a za ocenianie zabrali się sami rodzice. Do tego dla części dzieci zamieszane związane z taką formą nauki jest niezwykle stresujące, co z kolei prowadzi do frustracji u każdej ze stron – rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim samych uczniów.