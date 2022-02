Nauczyciele odchodzą z zawodu. "Zostawiłam w szkole zdrowie"

W ostatnim czasie mnożą się grupy w mediach społecznościowych zrzeszające nauczycieli, którzy szukają nowego miejsca zatrudnienia. To między innymi pokłosie kontrowersyjnych zmian wprowadzanych przez ministra Przemysława Czarnka. – Są osoby mówiące biegle dwoma językami, które zakładają szkoły bądź udzielają korepetycji, wielu mężczyzn inwestuje w szkolenia z IT, inni idą do korporacji – zauważa doradca zawodowy Barbara Kaula, która jest w kontakcie z nauczycielami.