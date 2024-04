Nawet 5 tys. zł mandatu. Uważaj, jak zachowujesz się w lesie

Brak szlabanu na leśnej drodze nie oznacza, że można się nią poruszać. Przejazd samochodem jest dozwolony jedynie, gdy znajdują się na niej dopuszczające do ruchu oznaczenia (np. kierujące do konkretnej miejscowości, ośrodka wypoczynkowego lub na parking). Zakaz nie dotyczy m.in. leśników, właścicieli konkretnych lasów, służb ratunkowych czy osób posiadających leśne pasieki.

Dodatkowo mogą też nałożyć mandat w wysokości od 20 do nawet 500 złotych za określone w kodeksie wykroczenia, w tym m.in. wjazd oraz parkowanie w niedozwolonym miejscu. W skrajnym przypadku sprawa może zostać skierowana do sądu, a wtedy należy się liczyć z grzywną o wysokości nawet 5 tys. zł. Zwykle nie dotyczy to zbłąkanych turystów, a osób, które celowo wjeżdżają do lasu np. motocyklem.