Nawiązując do ogłoszenia Bohosiewicz, Korwin-Piotrowska szuka osób, które pracowały u celebrytów

"Wiele osób zrozumiało w taki sposób i mnie krytykują, więc wytłumaczę: do choroby ma każdy prawo - choroba nie wybiera. Natomiast nie lubię przebywać z ludźmi, którzy pasjonują się swoimi chorobami. Przebytymi wycięciami migdałków i opowiadają o pobytach w szpitalach. Takie rzeczy mnie od zawsze przerażają i jedyne, o czym lubię słuchać to, o którego zdrowiu wam wszystkim życzę. Jeżeli kogoś takie określenie uderzyło to mi przykro, bo nie miało. Czasami lepiej coś wytłumaczyć - aby nie zostawiać pola do dyskusji - duma "mądra po szkodzie" Maja" - napisała celebrytka.