Nawóz z kości uratuje storczyki. Mało znany angielski sposób

Nawóz z kości możemy jednak również przygotować sami. Wystarczy wziąć ugotowane kości z kurczaka i zostawić je w nasłonecznionym miejscu na trzy dni aż wyschną. Następnie przekładamy je do moździerza lub rozdrabniamy tłuczkiem do kotletów. Do mączki można dodać liście zielonej herbaty – to wzmocni działanie nawozu. Mieszanką posypujemy ziemię w doniczce lub mieszamy z ziemią.