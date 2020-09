Naya Rivera utonęła. Autopsja wykazała obecność leków i alkoholu we krwi

Amerykańska gwiazda zmarła przez utonięcie – i to oficjalna przyczyna zgonu. W ostatnich dniach dziennikarzom udało się dotrzeć do wyników autopsji Nayi Rivery.

Naya Rivera – autopsja

Naya Rivera – problemy

33-latka otwarcie opowiadała o swoich problemach psychicznych. W autobiografii "Sorry Not Sorry" pisała, że w trakcie zdjęć do serialu "Glee" przeszła aborcję, a jako nastolatka chorowała na anoreksję. Przyznawała też, że wejście do show-biznesu w młodym wieku oznaczało stykanie się z uzależnieniami na co dzień. Narkotyki i alkohol były na wyciągnięcie ręki.