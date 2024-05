Nazywali ją "Piekielny Piotruś". Warakomska o swoim dzieciństwie

Po rozstaniu z telewizją zadomowiła się na dobre w radiu. Prowadziła audycje w TOK FM. Skupiła się na pisaniu felietonów oraz książek. Najpierw "Droga 66", później przyszedł czas na kolejne: "Co się stanie z Ameryką" z 2018 r. i "Śmiało. Mów własnym głosem!" z 2020 r.

Dorota Warakomska unika mówienia o życiu prywatnym. Gdy pod koniec kariery w telewizji rozwiodła się ze swoim starszym o 13 lat mężem Jarosławem Szczepańskim, opozycyjnym dziennikarzem z czasów PRL, powiedziała tylko, że rozstali się w zgodzie. Skwitowała, że podobnie jak ślub, odbyło się to bez rozgłosu i niepotrzebnego zamieszania.

"Ojciec kupił mi łuk i strzały, zabrał nad Świder i ćwiczyłam strzelanie do celu. (...) Kiedy mama wyjeżdżała w kolejną podróż i pytała, co nam kupić, siostra prosiła o jakąś ładną bluzeczkę, a ja o matchboxa. Zebrałam pokaźną kolekcję tych resoraków. Lubiłam auta".

"Długie włosy skończyły się kiedyś w przedszkolu" - wyznała Dorota. "Miałam wtedy blond loki za ramiona, ojciec stwierdził, że nie będzie mnie czesał w kitki i kucyki, zaprowadził mnie do męskiego fryzjera, a ten ściął włosy na zapałkę. Dał tacie do koperty pukiel tych anielskich włosów. Gdy mama wróciła, załamała ręce. Czasem, gdy za bardzo dokazywałam, bliscy nazywali mnie "Piekielny Piotruś" - wyznała na łamach "Wysokich Obcasów".

