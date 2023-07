Nękała ich jego była kochanka. Pół roku "piekła"

Sytuacja, o której mówi, miała miejsce ok. pięć lat temu: – Już sam fakt, że mój mąż miał romans, był dla mnie bardzo trudny. Sam przyznał mi się do tego. Byłam wstrząśnięta, bo niczego nie podejrzewałam. Kłamał mi w żywe oczy. Trwało to kilka miesięcy. Powiedział, że chciał zakończyć tamtą znajomość, bo ona za bardzo się zaangażowała, zaczęła naciskać na rozwód, czego on nie brał pod uwagę. Zaczęła go straszyć, że przyjdzie do mnie i mi wszystko opowie, więc postanowił ją uprzedzić i wyznał mi prawdę.