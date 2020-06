Nie będzie komisji wyborczej w Centrum Onkologii w Warszawie. Małgorzata Trzaskowska: mam nadzieję, że dyrektor przemyśli jeszcze raz swoją decyzję

Do tematu odniosła się na portalu społecznościowym Małgorzata Trzaskowska. Napisała, że ma nadzieję, że dyrektor placówki zmieni decyzję. Podzieliła się również historią swojej mamy, która była hospitalizowana w CO i która zawsze głosowała podczas wyborów.

"Dotarła do mnie informacja, że dyrektor szpitala onkologicznego w Warszawie nie wyraził zgody na zorganizowanie komisji wyborczej dla pacjentów. Wiem jak trudne chwile przeżywają chorzy i ich rodziny. Często mają wrażenie, że z dnia na dzień tracą kontrolę nad swoim życiem. Spędzają czas od jednej kroplówki do drugiej z nadzieją, że wygrają walkę z chorobą. Wiem, bo w zeszłym roku w marcu pożegnałam tam swoją mamę, zmarła na raka. Ona zawsze głosowała i wiem, że dla niej byłoby to bardzo ważne. Byłby to ten moment, kiedy przez chwilę mogłaby poczuć się normalnie i mieć poczucie, że ma jeszcze wpływ na otaczającą ją rzeczywistość – że nadal może decydować" – napisała Małgorzata Trzaskowska.