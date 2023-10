Nie dostał miejsca w akademiku. Przez kilka dni spał w bibliotece

Kacper*, bo to o nim mowa, jest studentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku sytuacja finansowa jego rodziny uległa znacznemu pogorszeniu, a mimo to nie uzyskał miejsca w domu studenckim. Pod koniec września, kiedy przybył do Warszawy, nie było jeszcze pewne, czy w ogóle będzie mógł zamieszkać w akademiku.