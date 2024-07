Nie kąp się w niedozwolonym miejscu. Inaczej czeka cię wysoki mandat

Ze względów bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze strzeżonego kąpieliska, jednak co w sytuacji, gdy znajdziemy miejsce nieoznakowane? Grozi to nie tylko zagrożeniem życia, ale także mandatem.

Zgodnie z art. 55 Kodeksu wykroczeń, kąpiel w miejscu zabronionym może skończyć się karą grzywny w wysokości do 500 zł. Mandat może wystawić zarówno straż miejska, policja jak i inne uprawnione służby.

Z kolei zgodnie z art. 3 Ustawy o bezpieczeństwie osoby przebywające na obszarach wodnych są zobowiązane do zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu.

"Polski Balaton" to nowy hit na mapie Polski. Woda czysta jak łza

Warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Przede wszystkim kąpieliska często zaznaczone są kolorowymi bojami, które wydzielają strefy np. czerwona, jest dla osób, które potrafią pływać, a woda ma głębokość więcej niż 120 cm, zaś żółta dla umiejących bardzo dobrze pływać, gdzie woda ma głębokość do 4 metrów.

Właściciele psów powinni mieć świadomość, że w niedozwolonych miejscach, w tym także na kąpielisku, nie można spuszczać psa ze smyczy. Za niedostosowanie się do przepisów grozi kara od 50 do 500 zł. Warto mieć na uwadze, że niektóre nadmorskie miejscowości, takie jak Sopot i Gdańsk, wyznaczyły dedykowane fragmenty wybrzeża, na których dozwolone jest przebywanie z czworonogami.

