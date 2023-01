Nie każdy wie, czyją jest żoną. Ze ślubem zwlekali 10 lat

- Ja nikogo nie szukałam. Po prostu usiadł naprzeciwko mnie przy stole, wśród wielu innych ludzi, a ja poczułam, że siedzę tylko z nim, i to od zawsze. Poczułam jakąś lekkość w plecach. Takie uczucie towarzyszy mi do dzisiejszego dnia, nawet kiedy gram z nim na korcie. Bo Krzysztof to sport. A sport to moja druga natura - opowiadała Resich w wywiadzie dla "Vivy!".