Nie lubią, jak nazywa się je "kominiarkami". Na dachach coraz więcej kobiet

Dodaje, że ludzie nie mają pojęcia, że gazetą czy plastikowymi kartonami w kominku nie rozpalimy, to się spala bardzo szybko, wszystko ulatnia się do atmosfery, a potem to wdychamy. - Moja rada - jak się dobrze przygotuje drzewo - drzazgę, to można bardzo szybko rozpalić kominek. Nagrzany komin przez tę chemię może popękać, bo nie jest przystosowany do sztucznych materiałów. Może nawet dojść do samozapłonu - ostrzega.