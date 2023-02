Zamieniła pracę w szkole na warsztat i budowę. Coraz więcej kobiet łamie zawodowe stereotypy

Zdarzyło się też, że nie zawsze chcieli dopuszczać kobiety do maszyn. Pracowałyśmy kiedyś nad projektem i wykładowca za każdym razem robił coś za nas. Oczywiście, stolarstwo to niebezpieczny zawód i przy maszynach trzeba zachować bardzo dużą ostrożność, ale my też chciałyśmy się czegoś nauczyć. Więc kiedy w pewnym momencie odszedł od frezarki, powiedziałam do dziewczyn, że to nasza chwila. Włączyłyśmy maszynę i zanim przerażony wykładowca zdążył do nas dobiec z drugiego końca hali, wszystko miałyśmy już ogarnięte. I to był chyba przełomowy moment, bo zobaczył, że my dajemy radę i nie musi się aż tak martwić.