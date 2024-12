Nie lubisz wigilijnego karpia? Ta ryba to świetny zamiennik

Wybrane gatunki ryb posiadają wiele cennych witamin i minerałów, dlatego warto je umieścić w swoim jadłospisie. Przygotowywane z nich dania stanowią ważną część wigilijnego menu. Jeżeli nie przepadamy za karpiem, to właśnie dorada królewska może być świetnym wyborem. Rybę tę warto na stałe umieścić w swoim jadłospisie. Seniorzy powinni po nią sięgać raz w tygodniu. Z jakich powodów?

Kolejną zaletą "ryby słońca" jest wysoka zawartość witamin z grupy B, w tym B12, zapobiegającej anemii i wspierającej układ nerwowy, a także produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Inne cenne składniki dorady to m.in. magnez oraz fosfor, które pozytywnie wpływają na mięśnie i kości. Trzeba też wiedzieć o selenie, czyli pierwiastku, który jest cennym antyoksydantem, pomagającym w przypadku obniżonego nastroju.

Do przygotowania dwóch królewskich dorad, oprócz ryb, potrzebujemy dwie cytryny, cztery ząbki czosnku, cztery łyżki oliwy z oliwek, świeże gałązki tymianku oraz rozmarynu, soli morskiej oraz pieprzu, najlepiej świeżo zmielonego.

Oczyść rybę, a następnie natrzyj ją oliwą, pieprzem oraz solą. Do jej wnętrza włóż pokrojoną w plasterki cytrynę, rozgniecione wcześniej ząbki czosnku oraz zioła. Następnie ułóż rybę na blaszce z papierem do pieczenia. Piecz przez 25 minut w temperaturze 200 stopni, aż skórka stanie się złocista. Dorada będzie świetnie się komponować z pieczonymi ziemniakami.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!