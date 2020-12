Nie ma fajniejszych skarpetek... Pomysł na świetny upominek

Brak inspiracji na prezent? Znamy to. Kwiaty wydają się banalne, czekoladki odpadają, bo ciocia się odchudza, a kryzys lub zwykły brak środków skłania nas do ograniczenia budżetu do minimum. Sposób to skarpetki, ale nie zwykłe. Jeszcze zdążysz ze świetnym upominkiem.

Drobiazg, który ucieszy każdego

Świąteczne upominki to poza wspólnym czasem z rodziną jeden z najmilszych elementów okresu świątecznego. Nie muszą być drogie, aby wywołały uśmiech na twarzy kogoś bliskiego – bez względu na wiek, styl życia, wykonywany zawód lub zainteresowania. Skarpetki meksykańskie, artystyczne, kulinarne i wiele, wiele innych rodzajów – w te święta mają szansę stać się choinkowym hitem.

Modna asymetria

Skarpetki to obok butów i rękawiczek jedyne ubrania, które nosimy w parach. Zwykle dobieramy parę identycznych skarpet i nie przywiązujemy wagi do tej części ubioru. Jednak rosnąca oferta skarpetek "nie do pary" sprawia, że te oryginalne, pomysłowe, asymetryczne dodatki coraz częściej pojawiają się w naszych strojach jako element stylizacji, a nie tylko jako praktyczny dodatek. Takie pomysłowe skarpetki w tęcze i jednorożce noszą już nie tylko małe dzieci…

Oryginalne skarpetki mogą różnić się wzorem, kolorem lub… tematem. Jeśli lubisz smaczne przekąski w postaci pizzy lub frytek, mogą się one pojawić na jednej z twoich skarpetek. Takie skarpetki to też dobry upominek dla kogoś, kogo dobrze znamy, dzięki czemu możemy dobrać skarpetki do jego stylu życia i osobowości. Jedna para kosztuje kilka zł, a w lepszej cenie możemy kupić cały zestaw. Drugą skarpetkę może ozdobić drugi element zestawu, np. butelka coca-coli. Takich pomysłowych zestawień są setki.

Kolorowy akcent niebanalnych skarpetek nawet szaremu garniturowi lub klasycznym, eleganckim zestawom nada odrobinę charakteru. Taki uniwersalny strój nadal będzie elegancki, ale zyska na indywidualizmie. Może skarpetki z wizerunkiem ulubionego zwierzaka lub superbohatera będą kolorowym akcentem domowych stylizacji? Warto pamiętać, że mają pewną ukrytą zaletę... możesz je komponować dowolnie i dobrać inną do zestawu, przecież one nigdy nie były takie same...

Odrobina fantazji na co dzień