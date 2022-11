Nie możesz uporać się z rybikami? Wypróbuj ten sposób

Jak pozbyć się rybików?

To pytanie zadaje sobie wiele osób. Niektórzy próbowali już niemal wszystkich sposobów, ale wciąż bezskutecznie. Sprzątają dom, dokładnie go wietrzą, a rybiki jak gdyby nigdy nic następnego dnia znowu pojawiają się w różnych domowych zakamarkach. Jak się z nimi uporać? Przede wszystkim sprawdź wszystkie szczeliny. Kiedy je uszczelnisz, nie będą mogły tam się chować. Kolejnym krokiem jest dbanie o czystość w łazience - nie zagracaj jej, ani nie zarzucaj praniem. Dbaj, żeby lśniła czystością. Od czasu do czasu wyczyść kafelki środkiem dezynfekującym.