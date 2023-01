Nie musisz nic mówić. Te obszary ciała zdradzają twój wiek

Środki chemiczne degenerują skórę dłoni

Skóra dłoni to prawdziwy detektor wieku. Chociaż niekiedy może nawet dodać lat. Dłonie, które na co dzień mają kontakt ze środkami chemicznymi, szybko tracą jędrność, stają się poszarzałe, wysuszone, a po jakimś czasie nawet "przezroczyste". Płyn do naczyń, środki czyszczące, płyny do dezynfekcji i samo mycie rąk mydłami antybakteryjnymi z etykietą pokrytą chemicznym składem - wyraźnie postarzają wygląd dłoni. Niekorzystny wpływ na skórę ma także światło UV i brak filtrów chroniących przed promieniowaniem.