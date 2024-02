Nie pij tych napojów. Wpływają na wątrobę gorzej niż alkohol

Jest jednym z najważniejszych organów w naszym organizmie, a do tego pełni szereg kluczowych funkcji. Wątroba filtruje związki wchłaniane z przewodu pokarmowego, odpowiada za usuwanie toksyn i neutralizację szkodliwych substancji, uczestniczy w metabolizmie białek, tłuszczów i węglowodanów, a oprócz tego pełni rolę magazynu energii. To wszystko powoduje, że wpływa na właściwe funkcjonowanie całego organizmu.

Niestety, nasza dieta często stanowi dla wątroby obciążenie i powoduje jej nadwyrężenie. Przyczynia się do tego nie tylko alkohol. Warto wiedzieć jakie napoje, są szkodliwe dla wątroby i co powinniśmy zredukować w codzienne diecie.

Jak podaje "Wprost" w ostatnich 30 latach spożycie słodkich napojów na całym świecie wzrosło o co najmniej 16 proc . Codziennie sięga po nie aż 10 proc. Polaków. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, to właśnie zbyt częsta konsumpcja tych produktów może mocno zaszkodzić wątrobie. Dlaczego? Negatywny wpływ na ten organ ma wysoka zawartość cukru w napojach.

Stałe spożywanie dużych ilości słodzonych napojów, podobnie jak nieodpowiednia dieta, może prowadzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby oraz zaburzeń w jej funkcjonowaniu, co może skutkować pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia.

