Nie podali mięsa na weselu. "Goście byli w szoku"

Jak wesele, to tradycyjnie rosół, kotlet i bigos, a wszystko to zapijane kieliszkami wódki – takie wyobrażenie imprezy wciąż króluje w świadomości wielu osób, i to nie tylko tych ze starszego pokolenia. Co jednak, jeśli państwo młodzi od dawna są na diecie roślinnej – na przykład z powodów ideologicznych – i nie wyobrażają sobie, by podczas tak ważnego dla nich dnia na stole leżały "martwe zwierzęta"? Czy powinni trzymać się swoich postanowień, czy też ugiąć się pod naciskami gości, dla których często brak mięsa na stole to jeden z największych minusów imprezy?