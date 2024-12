Zalewasz zimną wodą? Oto co stanie się z ziemniakami

Ugotowanie ziemniaków nie wymaga od nas wielkich umiejętności kulinarnych, a jednak zdarza się, że robimy to źle. Aby były smaczne i zachowały wszystkie wartości odżywcze, wystarczy wprowadzić małe zmiany.

Temperatura wody ma znaczenie

Wiele osób wrzuca ziemniaki do zimnej wody. Niestety ten sposób jest niepoprawny i odbiera im cenne właściwości odżywcze. Okazuje się, że temperatura, do jakiej wrzucamy nasze kartofle, ma ogromne znaczenie. Jedyny prawidłowy sposób, to zalanie ich wrzątkiem. Dodatkowo należy gotować je pod przykryciem, ponieważ witaminy i minerały pozostaną zachowane, a woda nie wyparuje.

Warto dodać, że ziemniaki mają nie tylko stanowić smaczny dodatek do naszych potraw, ale są też ważnym składnikiem odżywczym w naszej diecie. To niepozorne warzywo zawiera m.in. witaminę A, C, E, witaminy z grupy B, betakaroten. Co więcej, bulwy ziemniaka są świetnym źródłem błonnika i białka oraz składników mineralnych takich jak potas, fosfor i magnez. Dlatego tak ważne jest gotowanie ich w odpowiedni sposób, aby nie odbierać im tego co najważniejsze. Zalewanie zimną wodą sprawia, że cenne składniki zostaną wypłukane.

Zwróć na to uwagę podczas gotowania

Najczęstszy błąd, który popełniamy, dzieje się już na etapie przygotowania. Ważne jest, aby obierać je bardzo cienko, ponieważ tuż pod skórką znajduje się cała masa dobroczynnych składników.

Dodatkowo, aby zapobiec ich rozgotowaniu, dobrym sposobem będzie dodanie kilku kropel octu lub soku z cytryny. Dzięki temu warzywo nie rozpadnie się podczas gotowania i zachowa ładny kształt, który będzie dużo lepiej prezentował się na talerzu.

