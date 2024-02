Zakazane dla "sercowców". Najgorsze smarowidło na kanapkę

Margaryna oraz wszelkie miksy to ciekawa alternatywa dla masła. Czy zdrowsza? Jest to obiekt stałej i gorącej dyskusji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że te produkty różnią się między sobą, np. stężeniem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wpływają na wzrost tzw. złego cholesterolu we krwi. Ma to bardzo konkretne konsekwencje zdrowotne: zwiększa ryzyko miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.