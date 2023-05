Nie sprzątasz po psie? Słono za to zapłacisz

Nie sprzątasz po psie? Zapłacisz mandat

Spacer ze zwierzakiem to raczej przyjemny obowiązek. Nasz pupil załatwi swoje sprawy, a my przy okazji wyjdziemy na zewnątrz i dostarczymy sobie dawkę ruchu. Należy jednak pamiętać o tym, by zabrać ze sobą woreczki na psie odchody. Sprzątanie po zwierzaku to obowiązek jego opiekuna.