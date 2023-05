Nie trafiła ze strojem? Klaudia El Dursi pokazała się w "skurczonym" żakiecie

Garnitury to temat rzeka. Modne komplety, które pokochały gwiazdy, mają tak wiele odmiennych fasonów, kolorów i wzorów, że wpisują się w najróżniejsze style – retro, nowoczesny power dressing czy nawet glamour. Chociaż moda przyzwyczaiła nas do kroju oversize, to Klaudia El Dursi postanowiła pójść w przeciwną stronę. Modelka pojawiła się w "skurczonym" żakiecie i spodniach, których nogawki przypominały mankiety trencza. Fani są zachwyceni, ale my mamy mieszane odczucia.