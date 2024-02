Nie trzymaj tych roślin w domu. Przynoszą pecha

Zapraszamy do domu szczęście. Przyniosą je te rośliny

Jeśli chcemy czuć się dobrze we własnym domu, zapraszamy do niego wyłącznie rośliny, z którymi wiążą się pozytywne skojarzenia. Kwiaty o żywych barwach – najlepiej w ciepłych odcieniach czerwieni, bo właśnie ta barwa przyciąga szczęście i miłość. Unikajmy herbacianych i żółtych kwiatów – oznaczają zazdrość i zawiść. Do pozytywnych roślin należy również grubosz jajowaty, czyli tzw. drzewko szczęścia. Przyciąga pod dach materialne powodzenie, podobnie działa również Pilea peperomioides, zwana Pieniążkiem (liście przypominają monetki).