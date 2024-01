Odżywka ze śmietnika. Storczyki ją kochają

Storczyki to byliny z rodziny storczykowatych, które należą w Polsce do jednych z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. To uroczy prezent na wiele okazji oraz efektowna dekoracja mieszkania, która nadaje mu charakteru. Kwiaty te nie mają opinii zbyt trudnych czy skomplikowanych w pielęgnacji, o ile zna się odpowiednie triki i pamięta o ich nawożeniu.