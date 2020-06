Nie tylko dla nastolatek. Szorty dla kobiet w każdym wieku

Trudności z akceptacją własnej sylwetki często odwodzą nas od noszenia ubrań, na które mamy ochotę. Szorty? Ja? Z takimi nogami czy brzuchem? Otóż tak. Bo wygodne, ładne i krótkie spodnie są dla każdego.

Nie tylko kuse szorty z postrzępionych jeansów

Upalny dzień to dobra pora na krótsze spodnie. Odsłonione nogi pozwalają nam na więcej swobody, łatwiej nam znieść wysoką temperaturę i złapać nieco opalenizny. Te kobiety, które nie przepadają za odsłanianiem ciała, mogą wybierać spośród modeli innych niż przyciasne, kuse i opięte spodenki. W szortach powinnaś czuć się komfortowo i atrakcyjnie. Kobiety polubiły luźniejsze szorty za umiejętne krycie delikatnych niedoskonałości sylwetki. Dodatkowe centymetry można skutecznie zamaskować pod marszczeniami, elegancka aplikacja zdobi, a fantazyjnie zawiązany pasek skupia na sobie wzrok, odwracając uwagę od ewentualnych mankamentów.

Tego unikaj, jeśli szukasz szortów

Cienkie lamówki, paski i wpijające się elementy mogą podkreślić dodatkowe kilogramy. Luźne szorty z miękkich tkanin np. z fantazyjnie przewiązanym paskiem dobierz do jasnej bluzki typu T-shirt i ulubionego letniego obuwia: sandałów, espadryli lub tenisówek. Udany strój na całe lato gotowy. Tendencję do poszerzania mają też duże wzory w intensywnych kolorach. W przypadku szortów wybór czarnych spodni to błąd, bo ciemny kolor będzie odznaczał się od bladej karnacji.

Nadal modne – spodnie typu "paper bag"

Spodnie z wysokim stanem, które u góry związuje się paskiem, tworzą charakterystyczny efekt papierowej, przewiązanej torebki. Określenie odnosi się też do specyficznych materiałów, z których wykonuje się te luźne spodnie — najczęściej są one dość cienkie i lejące się. Załamania materiału nad paskiem przypominają zmięty papier. Takie wykończenie spodni sprawia, że ubranie nie będzie się wpijać i podkreślać pełniejszej sylwetki.

Prostsza forma szortów typu "paper bag" to spodenki z paskiem, ściągaczem lub wiązaniem.

Nienaganna klasyka – po prostu biel

Na wakacyjny wyjazd spakuj koniecznie krótkie białe spodenki – są niezastąpione na plażowych spacerach. Możesz je włożyć wprost na strój kąpielowy, aby pięknie podkreślić opaleniznę. Białe szorty idealnie podkreślają ciemniejszą skórę i stworzysz z nimi zestaw w wersji "total white", w której korzystnie prezentują się kobiety o różnych sylwetkach. Dobierz do nich luźną bluzkę albo zwykły T-shirt i strój na gorące lato gotowy. Wybieraj luźniejsze fasony do połowy uda, nad kolano lub do kolan – w zależności od preferencji. To opcja bezpretensjonalna, elegancka i dla kobiet w różnym wieku.

Krótsze spodnie - zamiast spódnicy