Takiej bielizny nie kupuj. Lekarka mówi o konsekwencjach

W dawnych porzekadłach jest ziarnko prawdy, na co zwróciła uwagę ekspertka. Okazuje się, że nie zakładając majtek, zmieniamy termoregulację naszego organizmu. Pewne jej zachwianie może prowadzić do osłabienia układu immunologicznego .

Jak przeczytamy w artykule, który powstał przy współpracy z ginekolożką, uważać powinny zwłaszcza te osoby, które mają skłonności do infekcji, nieprawidłową florę bakteryjną pochwy, a także te o zaburzonym mikrobiomie .

Wielu specjalistów odradza natomiast noszenie stringów. Z jakich powodów? Wyjaśniła to w jednym z instagramowych postów ginekolożka Agnieszka Nalewczyńska.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!