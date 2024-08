Nie uprawiają seksu. Specjaliści mówią, czym to grozi

Z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że choć 70 proc. Polaków deklaruje zadowolenie ze swojego życia seksualnego, to aż 25 proc. nie uprawiało seksu w ostatnim roku. Co więcej, tylko 40 proc. respondentów zadeklarowało, że seks odgrywa ważną rolę w ich życiu. Czy brak aktywności seksualnej może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych?