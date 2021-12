Nie żyje Antoni Gucwiński. "Legendarny dyrektor ZOO Wrocław"

Poruszające słowa Hanny Gucwińskiej

- Jestem w wielkim szoku. Nadal do mnie nie dociera, co się stało. Mąż wczoraj trafił do szpitala, bo miał wielkie problemy z oddychaniem. Zabrała go karetka. Dzisiaj już jego stan był ciężki - wyznała w rozmowie z portalem Wrocław Nasze Miasto Hanna Gucwińska, wdowa po Antonim Gucwińskim. Dyrektor wrocławskiego zoo zmarł dziś nad ranem w wieku 89 lat.