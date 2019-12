WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Gabrysia DzimiraZdzisława Dzimira oprac. Magdalena Kowalska-Kotwica 26-12-2019 (10:47) Nie żyje Gabrysia Dzimira. 15-latka przegrała walkę z chorobą Gabrysia Dzimira urodziła się z wyrokiem. Wrodzona wada serca i płuc miała nie pozwolić przeżyć jej nawet tygodnia. O dziewczynkę przez całe lata walczyła rodzina i znajomi. W grudniu Gabrysia wyjechała na operację do USA. Tam 25 grudnia zmarła. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Gabrysia Dzimira walczyła o życie od urodzenia (Facebook.com) Gabrysia Dzimira cierpiała na bardzo rzadką i skomplikowaną wadę serca. – Ta wada prowadzi do tego, że w organizmie brakuje tlenu, krew miesza się, utlenowana z odtlenowaną – tłumaczył w rozmowie z "Faktami" dr hab. Marek Wites, kardiochirurg dziecięcy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Gabrysia przeszła skomplikowaną operację Jedynym ratunkiem dla dziewczyny miał być wyjazd do USA i operacja za oceanem. Niestety potrzeba było na nią 4 milionów złotych. Dzięki ofiarności ludzi udało się zebrać całą sumę i Gabrysia poleciała do Stanów Zjednoczonych walczyć o życie. Operacja odbyła się 11 grudnia i trwała 19 godzin. Jak na stronie siepomaga.pl relacjonowała rodzina Gabrysi, nic nie zapowiadało problemów. "Stan Gabi jest zadowalający, lekarze nazywają ją silną dziewczyną. Wciąż podawana jest jej cała masa leków. Lekarze czekają jeszcze z rozintubowaniem - jedno płuco jest niedotlenione. Gabi dostaje coraz mniej leków, jest świadoma. Przeszkadza jej troszkę rurka do intubacji, ale wiemy, że najgorsze już za nami!" – pisała już po operacji mama Gabrysi, Zdzisława Dzimira. Gabrysia Dzimira zmarła w USA Wigilijnego wieczora do Polski dotarła informacja, że stan Gabrysi się pogorszył i jest krytyczny. 26 grudnia pani Zdzisława Dzimira napisała: "Droga Gabi na ziemi się zakończyła, a rozpoczęła po drugiej stronie nieba. W Dzień Bożego Narodzenia czasu amerykańskiego, Nasza Najukochańsza Gabi odeszła do Pana". Kondolencje rodzinie dziewczyny złożył Paweł Małaszyński, który jako jedna z wielu osób zaangażował się w zbiórkę dla niej. "Łączę się w bólu z rodziną Gabrysi i wszystkimi, którzy wspierali ją w tej drodze, było was tak wielu... Trudno pojąć, trudno się pogodzić... To tajemnica, której nie można dotknąć... odpoczywaj Dzielna..." – napisał aktor na swoim profilu na Instagramie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne