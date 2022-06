Nie żyje Krzysztof z "Rolnik szuka żony". W programie znalazł prawdziwą miłość

– To, co zrobiłem, było przemyślane. Ślub dużo zmienił, ale fajnie jest i życie się odmieniło o 180 stopni. W małżeństwie teraz jest inaczej. Uśmiech na twarzy mojej i Bogusi... I dzieci nasze są bardzo szczęśliwe, same pozytywne emocje – mówił wtedy Krzysztof Pachucki.