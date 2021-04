Nie żyje książę Filip. Dlaczego mąż królowej Elżbiety II nigdy nie został koronowany?

6 marca 2021 r. książę Filip wyszedł ze szpitala. W ostatnich latach mąż królowej cierpiał na różne dolegliwości, w tym także związane z sercem. 28-dniowy pobyt w szpitalu był najdłuższym w jego życiu. Wydawać by się mogło, że książę przetrwał kryzys zdrowotny i będzie powoli wracał do pełni sił, tymczasem pałac wydał dzisiaj niespodziewane oświadczenie.

Smutny dzień dla monarchini

Wielka miłość królowej

Każdy, kto oglądał serial "The Crown", wie, jak barwną postacią był mąż królowej. Ukryty w cieniu żony, zrezygnował dla niej ze swojej największej pasji, jaką była marynarka wojenna.

Książę Filip urodził się 10 czerwca 1921 r. na wyspie Korfu. Gdy był dzieckiem, jego rodzina została wygnana z Grecji, a następnie osiedliła się w paryskiej dzielnicy Saint-Cloud. Filip kształcił się we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech, w wieku 18 lat wstąpił do Royal Navy. Podczas II wojny światowej służył we flotach na Morzu Śródziemnym i Pacyfiku.