"Niebieska księżniczka" z USA zidentyfikowana. Po ponad 30 latach odkryto, kim była

Przez 30 lat pozostała anonimową ofiarą

Niespodziewany przełom w 2020 roku

W 2020 roku doszło do prawdziwej sensacji. Jak podaje "Houston Press" strażnik Teksasu skontaktował się z Dannym Davisem. Chodziło o zaginioną siostrę Davisa Julie – podejrzewano, że to właśnie ona jest "niebieską księżniczką". Danny sceptycznie podchodził do podanych rewelacji, ale zgodził się oddać próbkę swojego DNA. Tym sposobem mężczyzna dowiedział się, że odnalezione w 1990 roku szczątki należą do Julie.