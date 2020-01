WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Niedługo ochrzci swoje dzieci. Matka ma problem, którego nie potrafi rozwiązać Zgodnie z prawem kościelnym chrzest jest ważny, gdy oprócz rodziców dziecka uczestniczą w nim również rodzice chrzestni. Zazwyczaj prosi się o to rodzeństwo, kuzynostwo lub bliskich przyjaciół. Jednak w przypadku Marty jest to poważny problem. Internautki uspokajają młodą mamę (123RF) Marta nie dosyć, że jest jedynaczką, to ma również bardzo małą rodzinę ze strony męża. "Większość mojego kuzynostwa mieszka daleko za granicą. Z kolei z tymi, którzy są w Polsce, nie mamy dobrego kontaktu przez kłótnie sprzed lat" – zaczęła wpis kobieta na forum WP Kafeteria. Marta chce ochrzcić dzieci. Ma problem "Jest mi cholernie przykro i smutno z tego powodu. Dodam, że mam bliźnięta i starszą córeczkę. Ją jakoś ochrzciliśmy – poprosiliśmy brata i siostrzenicę męża, ale z maluchami jest teraz problem. Zaczynam żałować, że w ogóle urodziłam dzieci, bo skazałam je na taką sytuację, że prawie nie mają rodziny" – przyznała się kobieta. Marta dodała również, że nie ma przyjaciółek ani bliskich koleżanek. "Wyszłam młodo za mąż i wszystkie znajomości się rozpadły" – wyjaśnia. Internautki uspokajają Martę. "Kobitko ogarnij się, przecież ty, rodząc kolejne dzieci, właśnie ochroniłaś je przed samotnością. Będą miały siebie, a nie to, co jedynaki. Ja też miałam wielki problem z chrzestną. Niby mam kuzynki, ale nie lubię ich i nie chciałam brać ich na siłę. Zupełnie przypadkowo skojarzyliśmy sobie taką dalszą kuzynkę i jej zaproponowaliśmy. Dziewczyna strasznie się ucieszyła, a ja wiem, że dobrze wybrałam mimo tego iż to '5 woda po kisielu'" – czytamy w komentarzach. "Czasem obca osoba jest lepszą chrzestną/chrzestnym niż rodzina. Poprosiliśmy na chrzestną koleżankę męża i lepszej chrzestnej nie ma na świecie! Interesuje się chrześniakiem, czasami proponuje, żeby go do niej przywieźć na parę godzin, zabiera do zoo" – dodała druga.