Niegdyś była wielką gwiazdą "M jak miłość". Co dziś słychać u Joanny Jeżewskiej?

Gwiazda telewizji

- Wychodząc ze szkoły aktorskiej, człowiek jest cały "naładowany". Wyobraża sobie, ile w przyszłości da z siebie widzom.... Ale wszystko zależy do tego, w jakiej roli zostanie w końcu obsadzony. Bo jeżeli zagra np. w jednym odcinku serialu taksówkarza czy sekretarkę, to raczej nie będzie tam miał dużo do powiedzenia. Ja przeszłam już przez pewną ilość takich epizodów i wiem - choć to może banał - że wcale nie żyje się po to, żeby pracować. Jest na odwrót: to pracuje się po to, aby normalnie żyć. I aktorstwo to zawód, jak każdy inny - aktorka mówiła przed laty w rozmowie z Małgorzatą Karnaszewską.