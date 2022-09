Dr Alicja Długołęcka o kobiecej dojrzałości: To czas odzyskiwania wolności

Sporo jest stereotypów dotyczących seksualności dojrzałych kobiet: chociażby stereotyp pozbawionej jakichkolwiek potrzeb babci lub – na drugim biegunie – żałosnej i śmiesznej lampucery, która nie godzi się z upływem czasu. Jeżeli będziemy się im poddawać, wytniemy seksualność ze swojego życia i zostaniemy z frustracją, tęsknotą, bardzo często poczuciem zawodu, że nie przydarzyło nam się to, czego pragnęłyśmy. Z drugiej strony możemy pójść nurtem silver tsunami i whipów (women who are hot, inteligent and in their prime) – z taką właśnie świadomością wypłynęłam po wejściu w "Przypływ". Mam na myśli nowe otwarcie na seksualność, która nie jest oparta na odbijaniu się w cudzych oczach i na nieczuciu. Zamianie jej na wchodzenie w relacje, które nam służą, odkrywanie własnych potrzeb, mówienie o nich, proponowanie i właśnie głębokie czucie.