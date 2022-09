Dosłownie przyprawi cię o gęsią skórkę. Nowy trend w pielęgnacji twarzy

Konsekwencje mycia twarzy gorącą wodą

Ciepła kąpiel relaksuje, rozluźnia mięśnie i zapewnia szczególną przyjemność. Jest jednak niekorzystna dla naszego zdrowia – niszczy ochronną warstwę naskórka, prowadzi do przesuszenia skóry i przyspiesza procesy starzenia. Co więcej, gorąca woda rozszerza naczynia krwionośne, przez co na twarzy pojawia się zaczerwienie. Może także spowodować wypryski. Jeśli jednak trudno ci zrezygnować z gorących kąpieli, ustawiaj strumień naprzemiennie przemywając twarz raz ciepłą, a raz chłodną wodą. Taka technika również wzmocni naczynia krwionośne i poprawi kondycję skóry.