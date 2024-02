Nietypowe objawy udaru. Kobiety przechodzą go inaczej

Udar mózgu (zdarzenie mózgowo-naczyniowe) to zagrażający życiu stan, w którym dochodzi do obumarcia części mózgu w wyniku zatrzymania dopływu krwi do tkanek. Wiąże się z nim zespół charakterystycznych objawów, po których zaobserwowaniu należy jak najszybciej poszukać pomocy. W przypadku udaru kluczowy jest czas reakcji. Niedotlenienie prowadzi bowiem do nieodwracalnych zmian, a w konsekwencji do kalectwa i śmierci.