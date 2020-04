Niezawodna torebka na łańcuszku. Do jakiej stylizacji pasuje i jakie wersje są modne?

Torebka na łańcuszku to kwintesencja kobiecości i niezachwianej od lat mody. Powstało tak wiele wariacji na temat tego typu torebek, że praktycznie każda kobieta znajdzie dla siebie najlepszy dla siebie model. Torebka na łańcuszku to dodatek, który oprócz praktycznego elementu niesie ze sobą także aspekt niewymuszonej mody i elegancji. W końcu dopasowana do stylizacji zadaje szyku niezależnie od okoliczności.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Torebka na łańcuszku zawsze się sprawdzi, niezależnie od rozmiaru i koloru. (Getty Images)