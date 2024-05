Nigdy nie dodawaj tego warzywa. Rosół ci zaszkodzi

Większość Polaków nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez rosołu. Stworzony na bazie wielu warzyw, mięsa i przypraw, wydaje się być zdrowym rozwiązaniem. I takim będzie, o ile nie dodamy do niego jednego warzywa, które może wywołać odwrotny efekt od zamierzonego.

Marchew, korzeń pietruszki, seler i mięso stanowią podstawę rosołu. Wiele osób, oprócz nich, dodaje jednak także opalaną cebulę, dzięki której bulion zyskuje nie tylko na smaku, ale i na wyglądzie. Czy to na pewno dobre rozwiązanie? Okazuje się, że niestety, ale nie.

Opalana cebula to popularny, aczkolwiek szkodliwy dla zdrowia składnik rosołu. Baszar El-Helou, dietetyk z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu Badawczego powiedział w rozmowie z portalem poradnikzdrowie.pl:

Jednym z rozwiązań jest więc usunięcie przypalonych części, czyli tych które zawierają najwięcej toksyn. Innym, dokładne umycie cebuli i wrzucenie jej razem z łupiną do rosołu.

To pytanie bardzo często pojawia się w głowach wielu gospodyń i gospodarzy . Magda Gessler zdradziła jednak w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że najgorszym rodzajem miejsca dodawanym do rosołu jest kura, a najlepszym kaczka i wołowina. Poradziła także, aby mięso dodawać z kością, która podbije smak bulionu i wydobędzie esencję.

