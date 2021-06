"Nigdy nie podjęłaby innej decyzji". Jacek Olszewski wspomina Agatę Mróz

- Nie. Wracanie myślami i analizowanie, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, nic nie daje. Nie mamy na pewne wydarzenia wpływu. Nie jesteśmy w stanie cofnąć się. Często opowiadam o filmie "Efekt motyla", w którym jest pokazana alternatywa, co by się stało, gdyby się zadziało coś innego. I okazuje się, że gdyby stało się coś innego, to ta nowa alternatywa wcale nie musi być lepsza. Po prostu nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, musimy pewne rzeczy zaakceptować i żyć dalej - powiedział Olszewski w rozmowie z Interią.