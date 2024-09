Usuń z doniczki. Wielu właścicieli storczyków popełnia błąd

Storczyk to jedna z najbardziej efektownych roślin doniczkowych. Aby jednak cieszył nas swoją piękną, kwitnącą formą, należy zapewnić mu odpowiednią pielęgnację. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady dbania o storczyki, które pomogą ci utrzymać je w doskonałej kondycji.

Niezwykle ważne jest, aby zapewnić roślinie odpowiednie podłoże. Pewien rodzaj ziemi może bowiem sprawić, że stan storczyka się pogorszy. Niestety to bardzo popularny błąd, popełniany przez wiele osób. O co dokładnie chodzi?

W środowisku naturalnym storczyki rosną na korach drzew - takie rośliny nazywamy epifitami. Właśnie z tego względu niezwykle ważne jest zapewnienie im właściwego podłoża. Mnóstwo osób popełnia błąd, podsypując storczyki... uniwersalną ziemią do kwiatów doniczkowych. W ten sposób orchidee nie mają zapewnionej odpowiedniej cyrkulacji powietrza ani właściwej wilgotności powietrza.

Zwykła ziemia sprawia, że zatrzymuje się zbyt dużo wody. Rośliny nie mogą wówczas swobodnie oddychać, co prowadzi do gnicia korzeni. Jeśli jednak została już wsypana do doniczki - pora się jej pozbyć, nim będzie za późno.