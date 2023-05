Nigdy nie sadź obok pomidorów. Zrujnujesz plony

Pomidory, nie dość, że są pyszne, to do tego - bardzo zdrowe. Zawierają witaminy C, K, PP, a także biotynę, magnez, mangan, potas, fosfor, fluor, sód czy wapń. To też cenne źródło przeciwutleniaczy, które chronią nasz organizm przed m.in. nowotworami. Wiele osób jest zdania, że żaden pomidor nie smakuje tak dobrze, jak zerwany z własnego ogródka. Podpowiadamy, jak pielęgnować pomidory, aby urosłe słodkie i okazałe.