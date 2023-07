Nigdy ze sobą nie spali. Zdradzili partnerów w inny sposób

– Ja dostawałam jakieś ochłapy – kwituje. – Nie potrafiłam mu tego wybaczyć. Może są osoby, które by to przełknęły i chciały naprawiać, ale dla mnie to był koniec. Powiedziałam o wszystkim, on się bronił, że to przyjaźń, że przesadzam, że wcale mnie nie olewał. No ale w sumie co miał powiedzieć? Rozstaliśmy się, bo ja nie potrafiłabym żyć w związku, w którym straciłam zaufanie do partnera.