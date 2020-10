Nigella Lawson wyda nową książkę. Zdradzi szczegóły z życia osobistego

"To bardzo osobista książka, która powstała ze smaków i przepisów, do których ciągle wracam" – wyznała portalowi "People".

Lawson przyznaje, że nie bez znaczenia jest również czas, w którym pisała najnowszą pozycję. Powstawała ona już w okresie pandemii koronawirusa i to miało duży wpływ na jej obecny wydźwięk.

"Naprawdę rozwinęło się to we wdzięczną refleksję na temat tego, jak rzeczy które spożywamy i w jaki sposób to robimy, mogą poprawić nasz nastrój w tych mrocznych czasach" – opowiadała.