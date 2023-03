Nikomu o tym nie mówiły. Na spotkaniach z nią kobiety się otwierają

Rzeczywiście często słyszę te słowa. One zwykle wypowiadane są z goryczą. Nie z dumą z siebie, ale z goryczą! Często jednak te "siłaczki" orientują się, że nawet jeśli mają żal do świata o to, ile dźwigają, to jednak ostateczna decyzja co do tego jak żyją, jest w ich własnych rękach. I porzucają coś, co można by nazwać "mitologią bycia niezbędną".