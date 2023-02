Niższa emerytura bez tego dokumentu. Niektórzy czekają latami

Każda osoba na emeryturze czy rencie powinna mieć tego świadomość. Niedostarczenie jednego dokumentu będzie skutkować tym, że nasze świadczenia będą niższe. Najgorsze jest to, że ubieganie się o ten konkretny świstek papieru trwa zwykle miesiącami, a nawet... latami. W ostatnim czasie do Rzecznika Spraw Obywatelskich spływają skargi informujące o niższych świadczeniach - to prawdziwa plaga.