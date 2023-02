Te osoby mogą podwyższyć swoją emeryturę. Wystarczy jeden wniosek

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć nie tylko, gdy emeryt pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje. Jest to również możliwe w sytuacji, gdy podczas składania wniosku o przyznanie emerytury, osoba nie posiadała wszystkich dokumentów za okres ubezpieczenia, które ZUS bierze pod uwagę przy szacowaniu wysokości świadczenia. To szczególnie ważne w przypadku osób, które przyszły na świat przed 1 stycznia 1949 roku, ponieważ ich emerytury rozlicza się według starych zasad i należy dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzają staż pracy.